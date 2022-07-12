В Україні діти можуть безкоштовно відпочити у літніх таборах: як це зробити

У деяких місцях відпочинку дітей приймають за свій рахунок

В Україні є можливість безкоштовного відпочинку дітям під час війни. Шукати такі можливості потрібно в кожному конкретному випадку і питати у того чи іншого табору, чи надають там таку опцію.

Про це йдеться у матеріалі "Табори знизили ціни. Де можна відпочити дітям в Україні та Європі". У коментарі РБК-Україна голова Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку і туризму Ксенія Ющенко розповіла, що українці можуть цікавитися про безкоштовний відпочинок в самих таборах. Деякі надають таку можливість.

За її словами, асоціація відправила багато українців до Польщі на прихисток. Там є деякі табори, які приймають українських дітей з мамами безкоштовно, домовившись з європейськими фондами. Туди є можливість приїхати на рік або півтора.

Також діти можуть провести час в таборі й в Україні безкоштовно, але про це варто питати у самих організаторів, зазначила фахівець.

"Запитуйте про можливість безкоштовного відпочинку цього літа безпосередньо в таборах, в деяких вона існує", — йдеться на сайті асоціації.

Фото: Про те, де дітям можна відпочити влітку безкоштовно, потрібно питати в самому таборі, каже Ксенія Ющенко (freepik.com)

Де знайти список таборів, відкритих влітку 2022 року

Асоціація отримує багато запитань від батьків про те, чи є в таборах безкоштовні місця.

"Безкоштовні табори в Україні є, але це вони приймають дітей за свій рахунок. Організатори самі вирішують. Про програми від місцевої влади або організацій ми не чули. В цілому зараз всі кошти виділяють на притулки, а відпочинок не так важливий", — зауважує Ксенія Ющенко.

У той же час цього року багато таборів знизили ціни на відпочинок, розповіла співрозмовниця. Вона вважала, що ціни цього року зростуть через підвищення цін на продукти та бензин. Але у людей немає грошей, тому табори ціни не піднімали, а деякі навіть знизили, додає вона.

Переглянути неповний перелік дитячих таборів в Україні, які працюють влітку 2022 року, можна на сторінці Асоціації.

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