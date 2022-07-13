Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

В Украине с начала полномасштабной войны от российской агрессии пострадали более тысячи детей. Из них 349 погибли, еще 652 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, во время проведения аварийно-спасательных работ в Часовом Яру Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными РФ, обнаружено тело 9-летнего мальчика.

Также вчера в Северске в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.

Отметим, что больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 352;

Харьковской - 190;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 31.

В ОГП подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.