Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные
В Украине с начала полномасштабной войны от российской агрессии пострадали более тысячи детей. Из них 349 погибли, еще 652 ребенка получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Так, во время проведения аварийно-спасательных работ в Часовом Яру Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными РФ, обнаружено тело 9-летнего мальчика.
Также вчера в Северске в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.
Отметим, что больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области - 352;
- Харьковской - 190;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Николаевской - 53;
- Херсонской - 52;
- Запорожской - 31.
В ОГП подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине есть возможность бесплатного отдыха детям во время войны.
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