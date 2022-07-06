Кількість загиблих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали більше 991 дитини. З них 346 дітей загинули, ще 645 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу Генеральної прокуратури в Telegram.
3 липня отримала важкі поранення дівчинка під час обстрілу Бахмута Донецької області, в результаті яких вона померла.
Крім того, 5 липня в результаті російського обстрілу Печеніги Чугуївського району Харківської області отримав поранення 2-річний хлопчик.
Найбільше дітей постраждало в:
Нагадаємо, через обстріл Харківської області поранення отримала дитина і двоє дорослих.
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