Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії зросла: нові дані

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Так, напередодні окупанти здійснили ракетний обстріл селища Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинули двоє дітей 6 і 11 років, ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, 24 серпня в результаті обстрілу цивільної інфраструктури міста Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей у віці 10 і 16 років.

Також в ніч на 25 серпня окупанти обстріляли село Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Отримали поранення троє дітей 2, 7 і 15 років.

Нагадаємо, в Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи. Загинули 25 людей, ще 31-постраждав.