ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії зросла: нові дані

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 серпня 2022 09:18
Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії зросла: нові дані Фото: кількість загиблих дітей в результаті російської агресії зросла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в результаті російської агресії загинули 373 дитини. При цьому 721 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

Так, під час фіксації російських воєнних злочинів в Маріуполі стало відомо про загибель ще десяти дітей у віці від 1 до 17 років.

Крім того, напередодні в результаті обстрілу Вознесенська Миколаївської області важкі поранення отримали троє дітей у віці від 3 до 8 років.

Найбільше від рук російських окупантів постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у Вознесенську прогримів вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку.

В результаті удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поруч приватні будинки і автомобілі. Постраждало щонайменше 12 осіб, серед них четверо дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Діти війни
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам