Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії зросла: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення в результаті російської агресії загинули 373 дитини. При цьому 721 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram .

Так, під час фіксації російських воєнних злочинів в Маріуполі стало відомо про загибель ще десяти дітей у віці від 1 до 17 років.

Крім того, напередодні в результаті обстрілу Вознесенська Миколаївської області важкі поранення отримали троє дітей у віці від 3 до 8 років.

Найбільше від рук російських окупантів постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у Вознесенську прогримів вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку.

В результаті удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поруч приватні будинки і автомобілі. Постраждало щонайменше 12 осіб, серед них четверо дітей.