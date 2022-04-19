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МВФ прогнозує 35%-й економічний спад в Україні в 2022 році

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 18:10
МВФ прогнозує 35%-й економічний спад в Україні в 2022 році Фото: МВФ прогнозує скорочення ВВП України в 2022 році на 35% (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що економіка України скоротиться у 2022 році на 35%. Від прогнозів на наступні роки фонд поки відмовився через триваюче російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (Квітень 2022 року).

"Хоча точні вимірювання збитку українській економіці отримати неможливо, війна викличе дуже сильне падіння. Очікується, що до 2022 року українська економіка скоротиться на 35%. І навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, руйнування фізичного капіталу і втеча громадян будуть серйозно перешкоджати економічній діяльності на багато років вперед", - йдеться в повідомленні фонду.

Відзначити, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки у 2022 році на 0,8 в.п. до 3,6%, у 2023 році - на 0,2 в.п. до 3,6%. Війна Росії проти України викличе "сейсмічні хвилі" у всьому світі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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