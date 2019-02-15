Кількість офіційних безробітних зросла на початку року

Безробітних побільшало на 20 тисяч

В январе 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 364,3 тысяч безработных, что на 22,6 тысяч больше, чем в декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составила 67,8 тысяч (в декабре 58,4 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 5,0 (в декабре - 6,0).

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре.

Отметим, на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тыс. грн. Размер пособия зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа.

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек.