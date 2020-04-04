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Кількість нових вакансій в Україні зменшилася на третину

Новини » Фінансова криза 2020     04.04.2020 - 15:08
Кількість нових вакансій в Україні зменшилася на третину
Фото: карантин в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для моніторингу використовувалися сайті з працевлаштування

Протягом другого тижня карантину (24-31 березня) кількість нових вакансій продовжувала знижуватися, хоча й меншими темпами, ніж упродовж першого тижня. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України від 3 квітня.

Як зазначається в огляді, за два тижні кількість вакансій зменшилися на 34%, відображаючи погіршені очікування підприємців щодо майбутніх доходів.

Кількість нових вакансій в Україні зменшилася на третину

"Кількість нових резюме після зниження в І тиждень карантину (вірогідно через рекомендації самоізолюватися) надалі практично не змінювалася", - йдеться в повідомленні.

Кількість нових вакансій в Україні зменшилася на третину

Практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій) за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

Кількість нових вакансій в Україні зменшилася на третину

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці березня 43% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. За даними опитування, 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

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