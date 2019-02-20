Кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч

Інформація про збільшення числа виборців на мільйон не відповідає дійсності

Руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах заявил, что количество избирателей в Украине ежегодно уменьшается на 200 тысяч человек. Об этом он заявил на конференции о ходе кампании по выборам 2019, передает корреспондент РБК-Украина.

Стельмах отметил, что сейчас прослеживается тенденция на уменьшение количества избирателей.

"Другой фейк: распространяется информация, что количество избирателей стало больше на миллион. Хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 30 закона о Государственном реестре избирателей ЦИК каждый месяц публикует информацию о количестве избирателей. Мы видим тенденцию только на уменьшение", - сообщил руководитель службы.

По его словам, ЦИК фиксировал изменение количества избирателей в течение последних почти десяти лет.

"К сожалению, у нас уменьшается (количество избирателей, - ред.) примерно 200 тысяч в год. А если говорить об избирателях, включаемых в списки избирателей, то эта цифра стала еще меньше", - сказал Стельмах.

Напомним, по данным Центризбиркома, число избирателей, которые "потенциально будут включены в списки избирателей", составляет 29,89 млн человек.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Госреестре избирателей. Последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысяч человек до 35 млн 602 тысяч.

Добавим, с 2015 года Государственный реестр избирателей обновил данные более 10 миллионов граждан Украины.