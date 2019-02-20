Фото: Олександр Стельмах (hubs.ua)

Інформація про збільшення числа виборців на мільйон не відповідає дійсності

Керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах заявив, що кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч осіб. Про це він заявив на конференції про хід кампанії з виборів 2019, передає кореспондент РБК-Україна.

Стельмах зазначив, що наразі простежується лише тенденція на зменшення кількості виборців.

"Інший фейк: поширюється інформація, що кількість виборців стала більше на 1 мільйон. Хотів би нагадати, що відповідно до статті 30 закону про Державний реєстр виборців ЦВК кожного місяця публікує інформацію про кількість виборців. Ми бачимо тенденцію лише на зменшення", - повідомив керівник служби.

За його словами, ЦВК фіксувала зміну кількості виборців протягом останніх майже десяти років.

"На жаль, у нас зменшується (кількість виборців, - ред.) приблизно 200 тисяч на рік. А якщо казати про виборців, які включаються до списків виборців, то ця цифра стала ще меншою", - сказав Стельмах.

Нагадаємо, за даними Центрвиборчкому, число виборців, які "потенційно будуть включені в списки виборців", становить 29,89 мільйонів осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК оприлюднила інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься у Держреєстрі виборців. Останнє оновлення даних датоване 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисяч осіб до 35 млн 602 тисяч.

Додамо, з 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України.