З початку року до суду надійшло 6 позовів до членів ВККСУ

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В п’яти справах суд відкрив провадження

З початку 2019 року до Окружного адміністративного суду Києва надійшли 6 позовів до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі.

За словами прес-секретаря, один позов було повернуто судом через не усунення недоліків, ще в п’яти справах суд відкрив провадження.

"Зокрема, одна з них - справа за позовом до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова щодо визнання з 24 жовтня 2018 року протиправними його дій щодо здійснення повноважень члена ВККСУ та зобов’язання його утриматись від здійснення таких повноважень", - сказала прес-секретар.

В Окружному суді повідомили що предметом наступної справи стало визнання протиправною бездіяльність Козьякова в частині неналежного здійснення повноважень з організації роботи та керівництва ВККСУ, а також визнання відсутності повноважень члена ВККСУ Олексія Щотки з 5 грудня 2018 року та зобов’язання його утриматись від здійснення таких повноважень.

"Ще три справи стосуються визнання протиправними дій членів ВККСУ Сергія Козьякова, Володимира Бутенка та Тетяни Весельської з виставлення балів за практичне завдання в рамках конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Верховного Суду, оголошеного 2 серпня 2018 року", - додала прес-секретар.

Також у провадженні суду перебувають справи, де члени ВККСУ залучені у якості третіх осіб. Зокрема, це справа за позовом до Ради адвокатів України, в якому позивач просить суд визнати протиправною її бездіяльність щодо не призначення члена ВККСУ з 24 жовтня 2018 року та зобов'язати оголосити проведення з’їзду адвокатів України для призначення на вакантну посаду члена ВККСУ в порядку та строки, визначені діючим законодавством.

"А також справа за позовом до голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка про визнання протиправною його бездіяльності щодо не призначення члена ВККСУ з 19 грудня 2018 року та зобов’язання відповідача призначити на вакантну посаду члена ВККСУ", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виході з готелю Hilton у Києві 16 листопада невідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова.

РБК-Україна писало, що у фінальному рейтингу конкурсу до Верховного суду ВККСУ врахувала 78% висновків ГРД.