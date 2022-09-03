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Кількість дітей, поранених через вибух на виставці боєприпасів у Чернігові, зросла

Фото: у Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху ручного протитанкового гранатомета на виставці боєприпасів у центрі Чернігова поранення отримали троє дітей. Одна дитина - у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВ В'ячеслава Чауса.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали", - розповів він.

Зокрема, за його словами, 2-річний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

"Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - додав Чаус.

За даними "Суспільного", двом іншим травмованим дітям - 10 та 12 років.

"РПГ тримав і натискав на курок, (внаслідок чого зброя і спрацювала), 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 15.28. Крім того, як пише видання, окрім дітей, травмувалися й 3 дорослих. Вони звернулися за медичною допомогою до лікарів. Є поранення і контузії.

Оновлено 15.45. Стало відомо про 4 травмовану дитину - 7-річного хлопчика. В нього поранена рука.

Як повідомлялось, у Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів у суботу, 3 вересня, пролунав вибух. Спочатку повідомлялось про двох поранених дітей.

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Чернігів