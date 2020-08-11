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Кількість хворих на COVID-19 в Чернівецькій області наближається до 7 тисяч

Чернівці, Вівторок 11 серпня 2020 23:23
Кількість хворих на COVID-19 в Чернівецькій області наближається до 7 тисяч
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 113 нових хворих

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусу на Буковині стрімко наближається до 7 тисяч. За 11 серпня виявлено 113 нових хворих.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Всього фахівці лабораторного центру дослідили 658 зразків.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6980 осіб", - повідомив Осачук.

В області одужали від COVID-19 уже 5312 людей.

Нагадаємо, в Чернівецькій ОДА заявили, що область накриває друга хвиля коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Україні друга хвиля коронавірусу очікується вкінці осені.

РБК-Україна писало, що станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей.

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