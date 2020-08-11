Кількість хворих на COVID-19 в Чернівецькій області наближається до 7 тисяч

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

За добу 113 нових хворих

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусу на Буковині стрімко наближається до 7 тисяч. За 11 серпня виявлено 113 нових хворих.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Всього фахівці лабораторного центру дослідили 658 зразків.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6980 осіб", - повідомив Осачук.

В області одужали від COVID-19 уже 5312 людей.

Нагадаємо, в Чернівецькій ОДА заявили, що область накриває друга хвиля коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Україні друга хвиля коронавірусу очікується вкінці осені.

РБК-Україна писало, що станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей.