Чернівецьку область накриває друга хвиля COVID-19, - ОДА

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Кіцманському районі виявили спалах коронавируса

Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу. В цей час підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА в Facebook.

При цьому наголошується, що в Кіцманському районі зареєстровано спалах коронавірусу.

В ОДА вважають, що найперше завдання, яке стоїть перед госпітальними базами - це сформувати необхідні запаси ліків і засобів захисту.

"Зараз на рахунках лікарень є близько 50 млн гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні установи отримали від Національної служби здоров'я України для лікування хворих COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу заступник голови ОДА Наталія Гусак заявила, що ряд обласних лікарень не витратило виділені гроші на закупівлю медикаментів.

"Тим часом, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", - зазначила вона.

Нагадаємо, у Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі.

Крім того, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих досягло майже 82 тисяч.