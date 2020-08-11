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Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приближается к 7 тысячам

Черновцы, Вторник 11 августа 2020 23:23
Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приближается к 7 тысячам
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В сутки 113 новых больных

Количество зарегистрированных случаев коронавируса на Буковине стремительно приближается к 7 тысячам. За 11 августа выявили 113 новых больных.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6980 человек", - сообщил Осачук.

В области выздоровели от COVID-19 уже 5312 человек.

Напомним, в Черновицкой ОГА заявили, что область накрывает вторая волна коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

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