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Кількість біженців з України за тиждень може зрости до 1,5 млн осіб, - ООН

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Субота 05 березня 2022 14:51
Кількість біженців з України за тиждень може зрости до 1,5 млн осіб, - ООН Фото: кількість біженців з України за тиждень може зрости до 1,5 млн осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість біженців з України, які тікають з країни через повномасштабну війну, за вихідні може зрости до 1,5 млн осіб. На цей момент ООН повідомляє про 1,3 млн українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це найбільш швидко розвивається криза біженців, яку ми спостерігали в Європі з часів закінчення Другої світової війни", - заявив глава агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Він повідомив, що більшість біженців в даний час зв'язуються з друзями, сім'ями та іншими зв'язками, які вже живуть в Європі, але попередив, що майбутні хвилі будуть більш складними.

Нагадаємо, ЄС ввів у дію тимчасовий механізм захисту українських біженців, який дозволить легально жити і працювати в країнах Євросоюзу до 3 років.

Раніше повідомлялося, що за тиждень з початку повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України, з країни виїхав 1 мільйон осіб.

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