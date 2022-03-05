Кількість біженців з України за тиждень може зрости до 1,5 млн осіб, - ООН

Фото: кількість біженців з України за тиждень може зрости до 1,5 млн осіб (Getty Images)

Кількість біженців з України, які тікають з країни через повномасштабну війну, за вихідні може зрости до 1,5 млн осіб. На цей момент ООН повідомляє про 1,3 млн українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.