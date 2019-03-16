Кількість арештованих у Парижі перевищила 190 осіб

В районі Єлисейських полів сталося кілька пожеж

В Париже правоохранители задержали 192 участника антиправительственных акций протеста организации "желтые жилеты", которые возобновились сегодня, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что в районе Елисейских полей было зарегистрировано несколько пожаров, которые затронули рестораны и магазины одежды на улице Колизей, которая расположена в нескольких метрах от банка, что загорелся несколькими часами ранее.

Также на Елисейкие поля прибыл премьер-министр Франции Эдуард Филипп, который заявил, что пришел поддержать полицию и пожарных, что смогли "избежать худшего".

За данными Министерства внутренних дел Франции, в протестных акциях в Париже принимает участие около 10 тысяч протестующих.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже произошел пожар в помещении банка, который находился вблизи Елисейских полей. В результате пожара пострадали по меньшей мере 11 человек.