Кількість заарештованих у Парижі перевищила 120

Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

У Парижі сьогодні протестують майже 10 тисяч осіб

У Парижі поліція заарештувала вже більше 120 учасників антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів", які поновилися у суботу, 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у префектурі поліції Парижу, у столиці правоохоронці заарештували вже щонайменше 121 протестувальника.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у 18-й хвилі антиурядових протестів руху "жовтих жилетів" беруть участь щонайменше 14,5 тисяч осіб. На вулиці Парижу сьогодні вийшли майже 10 тисяч протестувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сутичок під час акцій протесту руху "жовтих жилетів", які проходять у суботу, 16 березня, правоохоронці заарештували щонайменше 94 людини. Демонстранти кидали у правоохоронців бруківку, у відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

Крім того, під час антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі сталася пожежа у приміщенні банку, який знаходився поблизу Єлисейських полів. В результаті пожежі постраждали щонайменше 11 осіб.

Додамо, 16 березня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях.