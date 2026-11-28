Когда исчезает надбавка к пенсии на детей: объяснение ПФУ
Неработающие пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет и имеющие на иждивении детей до 18 лет, могут претендовать на прибавку. Но выплата исчезнет, если человек уйдет работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .
Надбавку устанавливают неработающим пенсионерам, на содержании которых есть дети до 18 лет. Она действует к пенсиям, назначенным по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Порядок определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 ода. №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Она предусматривает такие надбавки, в том числе и к пенсиям за выслугу лет.
Пенсионер, имеющий на иждивении ребенка в возрасте до 18 лет, может получить эту надбавку.
Для этого он не должен работать и не должен быть физическим лицом - предпринимателем.
Если пенсионер устроится на работу, выплату надбавки прекратят.
Напомним, что несколько государственных пенсий одновременно в Украине не назначают. Исключение закон производит, в частности, для людей с инвалидностью с детства, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца.
Также мы писали, что в декабре часть пенсионеров автоматически получит возрастные надбавки к пенсии.
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