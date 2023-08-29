Когда закончится война: украинцы ухудшили прогнозы продолжительности борьбы с агрессором

В июне 2023 года 42% опрошенных считают, что война будет длиться больше года. В декабре 2022 года так полагали только 26%. В то же время количество ожидающих победы за полгода-год уменьшилось с 50% до 34%.

Более 80% опрошенных считают, что победой станет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные варианты не набирают даже 5%.

Полевой этап исследования продолжался с 17 по 27 июня 2023 года. Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины провел Киевский международный институт социологии. Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.