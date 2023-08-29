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Когда закончится война: украинцы ухудшили прогнозы продолжительности борьбы с агрессором

Фото: украинцы дали прогноз продолжительности войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором. Более 80% ожидают возвращения всех территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

В июне 2023 года 42% опрошенных считают, что война будет длиться больше года. В декабре 2022 года так полагали только 26%. В то же время количество ожидающих победы за полгода-год уменьшилось с 50% до 34%.

Более 80% опрошенных считают, что победой станет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные варианты не набирают даже 5%.

Полевой этап исследования продолжался с 17 по 27 июня 2023 года. Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины провел Киевский международный институт социологии. Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки  2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Напомним, ключевым предположением июльского макропрогноза НБУ является существенное снижение рисков безопасности со второй половины 2024 года благодаря успехам украинских защитников.

В октябре 2022 года НБУ ожидал существенного снижения рисков безопасности в Украине в средние 2023 года. Затем центробанк перенес ожидания на начало 2024 года.

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КМИС