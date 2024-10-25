Когда все украинские школы введут бесплатное питание: ответ МОН

Он отметил, что каждая территориальная община уже получила финансовую поддержку для организации питания.

Заместитель министра образования и науки пояснил, что каждая община должна самостоятельно реализовать закупки продуктов или услуг для школ. Поэтому сроки внедрения бесплатного питания будут отличаться.

По его словам, на местах уже есть общины, успешно внедрившие бесплатное питание, используя как государственную субвенцию, так и собственные бюджеты.

Он добавил, что в Киевской области некоторые школы со следующего понедельника начнут предоставлять бесплатные обеды для всех учащихся начальных классов.

Сташков напомнил, что территориальные общины, ранее самостоятельно финансировавшие питание, теперь смогут воспользоваться государственной субвенцией, что облегчит местные расходы.

Также известно, что за полноценное внедрение будут отвечать местные органы, распоряжающиеся выделенными средствами и контролирующие логистические процессы.

Бесплатное питание для учащихся начальных классов

Напомним, что Кабинет министров Украины уже выделил 2 млрд грн на обеспечение бесплатного питания для учащихся 1-4 классов по всей стране.

Ранее обеды были доступны только для льготных категорий школьников.

Сообщалось, что правительство будет полностью финансировать стоимость питания учащихся начальных классов. По подсчетам, она составляет 50 грн в день на одного школьника.

Также государство будет возмещать расходы на продукты или кейтеринговые услуги.

Кроме того, правительство будет финансировать все процессы, связанные с поставкой питания. Однако важно помнить, что они должны отвечать требованиям по безопасности и качеству продуктов.