RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

"Когда все уладим". Трамп хочет встретиться с Си Цзиньпином и Путиным

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с Россией и Китаем, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону. Встреча может произойти, после того, как войны в Украине и Секторе Газа "улягутся".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Когда мы все уладим (войны в Украине и Секторе Газа - ред.), то одной из первых встреч я хочу провести с президентом Китая Си и президентом России Путиным. И я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, он также хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с обеими странами.

Такой шаг, как пишет издание, будет противоречить десятилетиям традиционного позиционирования республиканцев в области национальной обороны.

Заявления Трампа о войне в Украине и в Секторе Газа

Ранее Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Позже этот тезис был пересмотрен. Позже заявления администрации Трампа по войне в Украине стали менее оптимистичными.

В начале февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы.

Что касается Сектора Газа, то Трамп предлагает временно отселить палестинцев из Сектора Газа в Египет и Иорданию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКитайДональд ТрампСи Цзиньпинь