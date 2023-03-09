Когда возобновят электроснабжение в Харьковской области: ответ энергетиков

Фото: когда возобновят электроснабжение в Харьковской области (Getty Images)

Электроснабжение в Харьковской области возобновят в течение нескольких дней. В настоящее время заживлена критическая инфраструктура и прорабатываются резервные схемы заживления потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".