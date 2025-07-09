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Когда удастся преодолеть вето Орбана на движение Украины в ЕС: ответ еврокомиссара

Украина, Среда 09 июля 2025 08:52
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Когда удастся преодолеть вето Орбана на движение Украины в ЕС: ответ еврокомиссара Фото: Еврокомиссар по расширению Марта Кос (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера с ЕС, и Еврокомиссия технически готова к этому уже осенью этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

На вопрос журналиста о том, как Евросоюз планирует справиться с вето Венгрии, которое блокирует открытие первого переговорного кластера с Украиной, еврокомиссар по расширению ответила, что решение о начале переговоров о вступлении было принято еще год назад единогласно - включая Венгрию.

"Самое важное, что я хотела бы здесь подчеркнуть, это то, что страны-члены ЕС единогласно решили, включая Венгрию, начать переговоры о вступлении с Украиной год назад. Итак, это является основой, на которой мы сейчас строим. И Украина выполнила свое домашнее задание, и мы всегда защищали позицию, что вступление в ЕС базируется на заслугах, то есть если страна выполняет критерии - она может двигаться дальше", - пояснила Кас.

По ее словам, сейчас просто нет объективных причин не открывать кластер один, который, по ее мнению, является очень важным.

"И я думаю, что Украина действительно многое делает в этом смысле, ведь мы уже направили два дополнительных скрининговых доклада по кластерам два и шесть в Совет", - добавила она.

ЕК будет готова к открытию всех кластеров уже осенью

Во время интервью Кас поделилась, что во время своего первого рабочего визита в Украину 1 декабря президент Владимир Зеленский выразил желание открыть все переговорные кластеры. Тогда она дипломатично объяснила, что это вряд ли возможно из-за слишком быстрых темпов.

Однако сейчас, по ее словам, позиция изменилась - благодаря впечатляющему прогрессу Украины Еврокомиссия будет готова к открытию всех кластеров уже осенью.

"Теперь я должна себя исправить, потому что вы, украинцы, делаете потрясающую, действительно невероятную работу, поэтому мы будем готовы открыть все кластеры осенью", - сказала она.

Есть ли у Еврокомиссии план Б

На вопрос журналиста о возможном плане Б в случае сохранения вето Венгрии, еврокомиссар подчеркнула, что позиция Еврокомиссии остается четкой: Украина выполнила все условия для открытия первого кластера, поэтому он должен быть открыт как можно быстрее.

"Я должна сказать, что даже если иногда ЕС с 27 странами-членами и сложным процессом принятия решений кажется сложным или бюрократическим, я могу вас заверить, что в самых тяжелых обстоятельствах, в прошлом, мы находили решения, и я уверена, что мы найдем надлежащее решение для открытия кластера один как для Украины, так и для Молдовы", - пояснила она.

А также выразила уверенность, что такое решение может быть реально найдено до выборов в Венгрии следующей весной.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что Украина до сих пор не смогла официально начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, хотя лидеры государств-членов ЕС одобрили это решение еще в конце 2023 года.

Процесс старта переговоров пока блокирует Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан даже инициировал опрос среди венгерских граждан о возможности присоединения Украины к ЕС.

Несмотря на это, Украина имеет четкую цель - полностью соответствовать критериям членства в Евросоюзе до 2027 года. Как отмечает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина придерживается установленных сроков и продолжает движение в направлении членства.

Более того, на днях и сама Стефанишина заявила, что все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС должны быть открыты до конца 2025 года.

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