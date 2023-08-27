Как действовать при радиационной аварии: советы от Минздрава

Российская Федерация игнорирует все законы и правила ведения войны. Риск теракта на ЗАЭС остается высоким, в связи с чем важно знать, что необходимо делать, если в вашей местности случилась радиационная авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Прежде всего помните, что ядерно-стратегические объекты построены так, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Каждый регион постоянно осуществляет мониторинг радиационного фона, чтобы убедиться, что все показатели в норме. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава", - пишет пресс-служба.

В случае чрезвычайного происшествия указания по действиям также будут распространяться по информационным каналам ГСЧС и местными органами власти.

Самое главное находиться в помещении или же срочно зайти в него, если вы находитесь на улице.

Находитесь в укрытии

Укрытием может быть подвал или же другое помещение. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, в связи с чем стоит держаться подальше от стен и крыши здания. В частности не забывайте о безопасности домашних животных.

"Если возможно, оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.д.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальная власть не предоставила других указаний", - пишет Минздрав.

Следите за официальными источниками информации

Включите телевидение, радио, следите за официальными сообщениями от спасателей, полиции, органов местной власти. Обязательно выполняйте указания.

Обеззаразьте себя

"Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь до 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите ее подальше от людей и домашних животных", - объясняет министерство.

Помойтесь, если есть такая возможность

Душ необходимо принять с мылом, голову помыть шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они закрепят на них радиоактивные материалы. В частности не трите и не царапайте кожу.

В случае отсутствия возможности принять душ - воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду

"Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или респираторе", - отмечает Минздрав.