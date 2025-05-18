Когда в Украину вернется тепло? Синоптик дала прогноз на следующую неделю
В Украине уже с начала следующей рабочей недели ожидается значительное потепление. Однако в ряде регионов еще возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным синоптика, в понедельник и вторник температура воздуха в Украине ожидается сдержанной. Столбик термометра будет показывать от +12 до +18 градусов.
А уже среду и четверг, 21 мая, "градусы пойдут вверх", лишь в конце недели на западе и севере возможно кратковременное похолодание.
После этого, с 25-26-го мая, в Украину вернется весеннее тепло. Диденко уточнила, что уже с 26-го мая ожидается жаркая погода.
"Дожди, в отличие от температуры воздуха удержат стабильную позицию - пока что будет преобладать влажная погода", - написала Синоптик.
Погода 19 мая
Завтра в Украине пройдут дожди разной интенсивности. местами ожидаются грозы. В восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха самой высокой предполагается в понедельник на востоке и юге, от +15 до +22 градуса. Самой низкой - в западных областях, от +9 до +14 градусов.
В большинстве областей Украины в течение дня от +14 до +18 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве завтра ночью и утром - без осадков, днем ожидается дождливая погода. В течение дня температура воздуха в столице составит от +14 до +16 градусов.
В дальнейшем в Киеве потеплеет, только 24-го мая, в следующую субботу, возможно кратковременное похолодание.
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