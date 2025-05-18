Когда в Украину вернется тепло? Синоптик дала прогноз на следующую неделю

В Украине уже с начала следующей рабочей недели ожидается значительное потепление. Однако в ряде регионов еще возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным синоптика, в понедельник и вторник температура воздуха в Украине ожидается сдержанной. Столбик термометра будет показывать от +12 до +18 градусов.

А уже среду и четверг, 21 мая, "градусы пойдут вверх", лишь в конце недели на западе и севере возможно кратковременное похолодание.

После этого, с 25-26-го мая, в Украину вернется весеннее тепло. Диденко уточнила, что уже с 26-го мая ожидается жаркая погода.

"Дожди, в отличие от температуры воздуха удержат стабильную позицию - пока что будет преобладать влажная погода", - написала Синоптик.

Погода 19 мая

Завтра в Украине пройдут дожди разной интенсивности. местами ожидаются грозы. В восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха самой высокой предполагается в понедельник на востоке и юге, от +15 до +22 градуса. Самой низкой - в западных областях, от +9 до +14 градусов.

В большинстве областей Украины в течение дня от +14 до +18 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ночью и утром - без осадков, днем ожидается дождливая погода. В течение дня температура воздуха в столице составит от +14 до +16 градусов.

В дальнейшем в Киеве потеплеет, только 24-го мая, в следующую субботу, возможно кратковременное похолодание.