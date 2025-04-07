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Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз

Иллюстративное фото: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в течение недели будет удерживаться холодная погода. Потепление можно ожидать уже с Вербной недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу синоптика Наталки Диденко.

По словам Диденко, в течение недели будет сохраняться прохладная погода: ночью ожидаются заморозки, а днем температура не будет подниматься выше нескольких градусов тепла.

"Потепление начнется в период Вербной недели", - добавила она.

Отдельно стоит добавить, что в этом году Вербную неделю Украина празднует 13 апреля.

Похолодание в Украине

В начале апреля синоптики предупредили украинцев о риске похолодания в Украине, заморозков и снега. В то же время ожидать стремительного изменения погоды после этого также не стоит. Только после 10 апреля температура в стране начнет постепенно подниматься.

Отдельно стоит добавить, что 6 апреля в ряде областей Украины выпал снег. Украинцы тогда активно публиковали фото- и видеоматериалы.

 

 

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