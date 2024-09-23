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Когда в Украине начнется отопительный сезон

Фото: электрический обогреватель (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, примерно 15-16 числа. Однако на это влияет несколько факторов, среди которых главным является погода.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Таким образом, решение о начале отопительного сезона принимают местные администрации тогда, когда средняя температура в сутки держится на уровне +8 градусов тепла не менее трех суток.

Поскольку такое решение принимают местные власти, даты начала сезона отличаются в разных регионах Украины. Также следует отметить, что на решение включать отопление влияют внеплановые ремонты системы и общая готовность коммунальщиков.

Важно помнить, что первоначально отопление включают в:

  • школах,
  • детских садах,
  • медицинских учреждениях.

После этого тепло возникает и в домах людей.

Отопительный сезон обычно длится шесть месяцев. Когда столбики термометров показывают выше +8 градусов тепла температуру в течение трех суток, тогда он заканчивается.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал о том, что до конца этой зимы Кабинет министров Украины не планирует повышать тарифы для населения. Таким образом, льготный тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 2,64 гривны за кВт*ч.

В Украине из-за военного положения продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако она не касается электроэнергии и холодной воды. Также известно, что тарифы на электроэнергию для населения с 1 июня правительство уже повысило на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Ранее мы сообщали, что в Украине запущен новый экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. О чем идет речь - узнайте в нашем материале.

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Отопительный сезон