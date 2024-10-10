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Когда в Украине могут легализовать криптовалюту: в Раде дали прогноз

Фото: Даниил Гетманцев, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют легализовать криптовалюту. Это может произойти уже в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью нардепа Данила Гетманцева YouTube-каналу "ASATrьопс".

Он рассказал, что до конца года Нацбанк совместно с Международным валютным фондом дорабатывает законопроект о легализации криптовалюты. Эксперты МВФ дадут официальную позицию по такой инициативе. 

"Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать криптовалюту и обложить ее соответствующим способом", - отметил Гетьманцев. 

Он также предупредил, что льгот на криптовалюту не будет. Планируется обычное обложение налогом, оно будет касаться инвестиционной прибыли. 

Нардеп уточнил, что расчет криптовалютой также будет разрешен. 

Криптовалюта в Украине и мире

Напомним, в Украине все еще не урегулировали на законодательном уровне правила использования криптовалюты.

При этом во многих странах мира криптовалюта уже легализована, в частности, речь о США, Австралии, Канаде, Японии.

Более детально о легализации криптовалюты в мире и Украине - в материале РБК-Украина.

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