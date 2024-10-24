Когда в Украине достроят завод по производству Bayraktar: названы сроки

В Украине строительство завода по производству беспилотников Bayraktar планируют завершить в 2025 году. Он будет готов в августе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар.

Ожидается, что на таком заводе будут производить несколько версий дрона Bayraktar - TB2 и TB3. Они отличаются размером, грузоподъемностью, максимальной скоростью и не только.

"Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ оборудования. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но завод будет готов в августе 2025 года", - рассказал Байрактар.

Строительство завода по производству Bayraktar

Напомним, в июле прошлого года тогда еще министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине начали строительство завода турецкой компании Baykar. На нем планируют производить более 100 беспилотников Bayraktar каждый год.

Гендиректор компании Халук Байрактар отмечал, что завершение строительства завода ожидают в 2025 году, но более конкретные сроки он не раскрывал.

Всего в строительство завода планируют инвестировать 95,5 млн долларов.

При этом посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что завод Baykar заработает в Украине только после завершения войны с Россией.

К слову, ранее Reuters показало фото, как будет выглядеть завод Baykar в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.