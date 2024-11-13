Когда и как будут украшать "центральные" елки Луцка: что известно

Что известно о подготовке "центральных" елок Луцка к праздникам

Так называемые "центральные" елки Луцка растут на Театральной площади - центральной площади города, расположенной на пересечении семи улиц: Винниченко, Леси Украинки, Градного спуска, проспекта Воли, Словацкого, Шевченко и Богдана Хмельницкого.

Именно здесь каждый год проходят главные общественные, развлекательные и культурные события.

Местоположение Театральной площади (скриншот: google.com/maps)

Примечательно, что эту площадь Луцка окружают и памятники архитектуры, и культуры, и торговые сооружения. Посреди площади расположен памятник Лесе Украинке.

Центральная площадь Луцка летом (фото: google.com/maps/Alex)

До полномасштабного вторжения РФ в преддверии зимних праздников Театральную площадь Луцка обычно украшали рождественскими и новогодними декорациями, а елки получали яркую иллюминацию.

Праздничная иллюминация на площади в 2020 году (фото: google.com/maps/Діана Повх)

В прошлом 2023 году обустраивать праздничную иллюминацию и украшать "центральные" елки Луцка гирляндами коммунальщики начали 19 декабря.

Тогда в Луцком городском совете объявили конкурс - на лучшую концепцию оформления главной рождественской елки города (с учетом особых условий военного положения).

Однако ни одно из полученных предложений не соответствовало заявленным правилам, поэтому соответствующая комиссия предложила декорировать елки украшениями с предыдущих лет.

В этом году (по состоянию на среду, 13 ноября), в Луцке до сих пор не определились, когда и как именно будут украшать праздничные деревья.

Глава КП "Луцьксвітло" Валерий Мазин предположил, что за оформление соответствующей зоны в городе могут взяться ориентировочно 6 декабря (хотя точной информации пока что нет).

"Слышал, что ничего такого масштабного не будет. Минимально украшения и все. Сейчас думают о тех трех елочках... Поскольку они уже очень пострадали от украшения каждый год", - уточнил чиновник.

Он добавил, что с предыдущих лет у предприятия остались, в частности, желто-голубые гирлянды.

"Я думаю, что как минимум это будут гирлянды в стиле флага. Игрушки старенькие золотистые у нас тоже есть. И их достаточно", - подытожил Мазин.

Директор департамента культуры Луцкого городского совета Татьяна Гнатив признала, что точной информации ни о концепции праздничной зоны, ни о датах пока что действительно нет.

"К сожалению, городским главой еще не принято решение", - отметила она и добавила, что департамент - только "исполнители".

"Как только будет распоряжение городского главы, мы сообщим", - пообещала чиновница.

Тем временем местные паблики публикуют фотографии прошлогодних праздничных елок Луцка.

Пост Telegram-канала "Луцьк бентежний" (скриншот: t.me/lutsk_bentega)

И даже запустили опрос среди граждан: "Нужно ли в Луцке украшать елки в этом году?"

Анонимный опрос насчет необходимости подготовки елок в Луцке к зимним праздникам (скриншот: t.me/lutsk_bentega)