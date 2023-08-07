Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне 2023 года стало доминирующим фактором роста потребительских цен на 0,8% за месяц. В то же время, тренд на снижение инфляции сохранится.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики за июнь 2023 года.

По данным министерства, административное повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/кВтч) привело к тому, что общий уровень цен по группе "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" повысился на 11,9% (взнос в общую потребительскую инфляцию - 1 п.п.).

"В то же время ключевым противовесом роста, вполне ожидаемо, в летний месяц стала сезонность", - отметили в Минэкономики.

В министерстве отмечают, что в условиях войны спрос остается сдержанным, а предложение большинства основных продуктов питания достаточным.

Следовательно, цены растут не так быстро. Динамика цен по подавляющему количеству позиций в структуре потребления сохраняла тренд на замедление роста, что и подтвердилось замедлением годовых показателей -12,8% в июне (15,3% месяцем ранее), отметили в Минэкономики.

Оценка министерства перспектив по динамике потребительских цен не изменилась по сравнению с предыдущей.

"Следовательно стоит ожидать сохранения тренда на постепенное снижение годового темпа инфляции, несмотря на ее определенную волатильность каждый месяц", - добавили в Минэкономики.