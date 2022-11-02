ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда США передадут Украине антидрон системы Vampire: в СМИ озвучили термины

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 15:04
Когда США передадут Украине антидрон системы Vampire: в СМИ озвучили термины Фото: в СМИ озвучили сроки передачи Украине антидрон системы Vampire (facebook.com/antonina.voloshyna)
Автор: Сергей Пышкин

Системы борьбы с БПЛА Vampire могут появиться в Украине уже в следующем году. Пентагон в ближайшие месяцы заключит контракт с производителем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Несмотря на активное использование Россией иранских дронов-камикадзе, Пентагон пока не утвердил контракт на поставку Украине Vampire.

"Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом, и мы будем продолжать сосредотачиваться на этом и работать так быстро, как только сможем. Что касается "Vampire", то мы ожидаем заключения контракта в течение следующих нескольких месяцев, и сейчас мы ожидаем, что поставка будет осуществлена в середине 2023 года", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Модульное ракетное оборудование L3Harris использует боеприпасы с лазерной наводкой для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.

Как отмечает представитель компании, L3Harris поставит Vampire в течение 9-месячного срока с момента заключения контракта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно заявлению Пентагона, США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Также недавно в Пентагоне озвучили особенности системы Vampire, которые получат ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим
Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС