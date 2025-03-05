Когда США могут возобновить поставки помощи Украине: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" напомнил, что американский лидер Дональд Трамп сам ранее говорил, что заставит обе стороны сесть за стол переговоров.

"Инструменты для принуждения России он нашел. Это санкции, которые ввел Джозеф Байден, но он, к сожалению, ввел их в завершение своей каденции. Если бы он ввел их в 22-м году, поверьте, мы бы сейчас имели совершенно другую картину. Трамп понимает, что ему достаточно этого давления на Путина и действительно экономика РФ очень страдает", - подчеркнул он.

Клочок отметил, что в военном плане Россия еще имеет потенциал для поддержания нынешнего уровня наступательных действий в Украине и продолжения войны. Однако, по его словам, с такой позицией до конца года Россия просто развалится, и именно этого она боится.

"Для Трампа этого инструмента давления на (российского диктатора Владимира, ред.) Путина достаточно. Это и инструмент давления на Украину, что, собственно, обещал Трамп еще в период избирательной кампании. То есть он не изменился в этой части", - отметил он.

Руководитель Центра общественной аналитики также поднял вопрос о мотивах Трампа, в частности, почему тот не оказывает давление на Россию.

Он отметил, что Трамп все же давит на РФ, и это уже было отмечено. По его словам, требование к России четко зафиксировано.

"Требование ей четко зафиксировано. Россия готова к замораживанию войны, но на своих условиях. Впрочем, понятно, что Трамп не будет их согласовывать, пока не будет переговоров в формате трех: США-Украина-Россия. Европа хочет туда зайти, сейчас определенные движения есть", - пояснил он.

В то же время Клочок подчеркнул, что речь здесь не о капитуляции, а о чем-то совершенно другом.

"Но, чтобы мы понимали - это не о капитуляции, реально. Здесь речь несколько о другом, абсолютно о другом. Но Трампу надо это сейчас и здесь. Поэтому этот шантаж используется. И Украина поставлена сегодня в такие рамки, что она не сможет продолжать эффективно сопротивляться российской агрессии, потому что последствия будут просто катастрофические. Это мягко говоря. И я поэтому и говорю, для меня это не ново. Я вижу четко, что за этим стоит", - добавил он.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегами в рамках центра и во время разговора он отметил, что поставки оружия будут возобновлены в Украину исключительно после того, как будет достигнута договоренность о подписании мирного соглашения.

"Даже не соглашения об ископаемых. Потому что у меня еще были надежды вчера, что пост (украинского президента Владимира, ред.) Зеленского как-то смягчит Трампа, но нет", - подытожил Клочок.