Когда в школах начнут преподавать обновленную "Защиту Украины": подробности

Предмет "Защита Украины" в украинских школах будут преподавать по новым правилам. Однако пока это будет в экспериментальном формате.
РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на ответ заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива на запрос hromadske .
Замминистра объясняет, что с 1 сентября 2024 года к эксперименту будут привлечены около 1200 заведений среднего, профессионально-технического образования и профессионального высшего образования. Сейчас еще формируют перечень ячеек, где "Защиту Украины" будут преподавать по-новому.
Список школ, которые будут участвовать в эксперименте, будет утвержден на уровне областей и уже к 1 сентября в них должны организовать преподавание этого предмета. В частности, в учебных заведениях должны определить, кто именно будет преподавать предмет и составить соответствующее расписание.
Регулярность преподавания предмета школы должна определить самостоятельно – один или два раза в месяц.
В течение года учебные заведения должны обеспечить необходимым оборудованием.
В Министерстве образования и науки отмечают, что эксперимент должен занять два года. Только после этого предмет "Защита Украины" станет обязательным для всех школ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что модельная обучающая программа предмета "Защита Украины" для 10-11 классов получила гриф "Рекомендовано". По данным Министерства образования и науки, эта программа будет способствовать формированию национального сознания и жизненных навыков. Учащиеся будут изучать современные темы, в частности, военные технологии и информационную безопасность, а также приобретать практические навыки по стрелковой подготовке, ориентированию на местности и оказанию медицинской помощи.
Напомним, мы рассказывали, какие изменения ждут украинских школьников уже с 1 сентября 2024 года.
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