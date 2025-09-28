RU

Общество Образование Деньги Изменения

Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с главами ОГА подготовку к зиме. До середины октября будут завершены все процедуры, которые позволят начать отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост руководительницы Кабмина.

"Стабильное прохождение отопительного сезона - ключевая тема. Заслушали доклады ответственных государственных органов и глав ОГА о состоянии подготовки к зиме. Ожидаем до 15 октября завершения всех процедур", - рассказала Свириденко.

Отметим, что премьер-министр не назвала точную дату начала отопительного сезона, а указала именно о плане подготовки, что он будет завершен до 15 октября. Также стоит заметить, что в Украине включают отопление после того, как три дня подряд температура воздуха не превышает 8 градусов тепла.

Возвращаясь к сообщению Свириденко, она рассказала, что россияне продолжают обстреливать энергетику Украины, поэтому реакция должна быть быстрой.

"Реакция в таких случаях должна быть быстрой, свет и тепло должны быть обеспечены независимо от обстоятельств и действий врага. И это то, над чем мы работаем - особое внимание к прифронтовым регионам", - подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того, на этой неделе правительство поручило обеспечить бесперебойные поставки газа и электроэнергии предприятиям, которые формируют систему жизнеобеспечения в прифронтовых громадах.

"Пункты несокрушимости - проверяем готовность сети и создаем условия для постоянной работы, если возникнет такая необходимость. Отдельное внимание на наращивание мощностей распределенной генерации", - добавила Свириденко.

Тарифи на газ і опалення

Нагадаємо, днями в Одеській міській раді заявили, що ціни на газ і тепло для населення у новому опалювальному сезоні залишаться без змін.

Зокрема, заступниця мера Ганна Позднякова нагадала, що в Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів. Він діятиме протягом всього воєнного стану та ще 6 місяців, після його завершення.

