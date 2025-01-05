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Когда Путина не станет, Кадырова тоже не будет, его режим падет без России, - военный

Киев, Воскресенье 05 января 2025 12:11
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Когда Путина не станет, Кадырова тоже не будет, его режим падет без России, - военный Фото: Абдул-Хаким Шишани (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко

Режим Рамзана Кадырова в Чечне падет без России. Кадырова не будет, если российского диктатора Владимира Путина не станет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани.

Он отметил, что кадыровцы - это личная гвардия Путина, которая помогает ему контролировать Чечню. Их связывают общие преступления: убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов.

По словам военного, Путин дал Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому тот удерживает свою власть.

"Пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос", - отметил Абдул-Хаким Шишани.

Комментируя воздушные атаки на Чечню, он отметил, что это портит авторитет Кадырова, но это свергнет его режим.

"Если Россия развалится, то сам народ Чечни свергнет Кадырова. Без поддержки России его режим не продержится и двух-трех месяцев. Люди устали от репрессий и готовы на все, чтобы избавиться от него", - сказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия.

Атаки на Чечню

Напомним, в октябре 2024 года дроны атаковали университет спецвойск РФ в Чечне. В результате атаки был сильный пожар.

Также дроны атаковали Чечню в конце декабря, ПВО пыталась отразить налет. Именно тогда в Грозном был подбит пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний".

Самолет, совершавший рейс из Баку в Грозный, упал в Казахстане. В результате атаки погибли десятки людей.

Азербайджан подтвердил, что самолет был поврежден на территории РФ, это стало главной причиной авиакатастрофы. При этом РФ пытается избежать ответственности за крушение самолета.

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Владимир Путин Российская Федерация Чечня Кадыров
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