Когда прекращают выплаты за пропавших без вести военных: разъяснение Минобороны

Воинские части должны продолжать выплачивать денежное довольствие военнослужащим, пропавшим без вести, пока не наступит определенное законом основание для прекращения выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Соответствующее поручение №4264/уд от 23 сентября 2026 года Минобороны довело до органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.
Денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего выплачивается ежемесячно на основании приказа командира воинской части.
Выплаты должны продолжаться до:
Предельным сроком выплат является день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.
Минобороны отдельно подчеркнуло, что документы о опознании тела не являются предусмотренным законом основанием для прекращения выплат.
Опознание тела и государственная регистрация смерти являются разными юридическими процедурами. Для прекращения выплат необходима именно актовая запись о смерти или соответствующее судебное решение.
Таким образом, воинская часть не может остановить выплаты только по появлению документов об опознании тела или других документов, не предусмотренных действующим законодательством.
Следующим шагом Минобороны планирует внести изменения в приказ №280, чтобы четко урегулировать вопрос исключения военнослужащего со списков личного состава в связи со смертью.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что семьи пропавших без вести при особых обстоятельствах военнослужащих могут получать предусмотренные законом выплаты и социальные гарантии еще до завершения их розыска. Для этого важно иметь выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Также мы писали, что для семей пропавших без вести военнослужащих упростили оформление документов, дающих право на льготы. В частности, в случае решения суда об объявлении военного умершим или установлении факта его гибели больше не нужно подавать постановление ВЛК.