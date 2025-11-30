RU

Когда вернут свет всем жителям Киева: в ДТЭК дали ответ

Фото: энергетики сегодня вернут свет всем жителям Киева (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за вчерашней массированной атаки России без света до сих пор остается часть жителей Голосеевского и Соломенского районов Киева. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться сегодня до 14:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как сообщили в компании, по состоянию на утро 30 ноября в Киеве 50 тысяч семей снова со светом после вчерашней массированной атаки.

Из-за повреждений без электричества остается часть жителей Голосеевского и Соломенского районов. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

В то же время в Киевской области свет вернули уже в 170 тысяч домов.

Из-за повреждений на магистральных сетях в части Бучанского и Фастовского районов области действуют экстренные отключения.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы завершить работы как можно скорее", - отметили в ДТЭК.

 

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 29 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по столице Украины. Враг запустил ударные дроны и различные типы ракет. Атака была осуществлена фактически в течение всей ночи и утром.

В результате обстрела повреждения были зафиксированы в 7 районах: Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Дарницком и Голосеевском. Известно о двух погибших и более 30 пострадавших.

Также были повреждены дома, горели высотки, а под утро в некоторых районах столицы фиксировались перебои со светом.

Позже стало известно, что обесточены более 500 тысяч потребителей. Кроме того, на правом берегу было снижено давление в системах водоснабжения.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

