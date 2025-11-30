Когда вернут свет всем жителям Киева: в ДТЭК дали ответ

Как сообщили в компании, по состоянию на утро 30 ноября в Киеве 50 тысяч семей снова со светом после вчерашней массированной атаки.

Из-за повреждений без электричества остается часть жителей Голосеевского и Соломенского районов. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

В то же время в Киевской области свет вернули уже в 170 тысяч домов.

Из-за повреждений на магистральных сетях в части Бучанского и Фастовского районов области действуют экстренные отключения.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы завершить работы как можно скорее", - отметили в ДТЭК.