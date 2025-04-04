Когда за неявку по повестке могут не оштрафовать: объяснение адвоката

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Какие штрафы за нарушение правил воинского учета

Административная ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Нарушение влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 5 100 грн).

Повторное (в течение года) нарушение влечет за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 грн до 8 500 грн).

Совершение действий, предусмотренных ч.1 ст. 210, в особый период влечет за собой наложение штрафа от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 25 500 грн).

Повторное (в течение года) совершение нарушения – наложение штрафа на граждан от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 11 900 грн).

Совершение действий, предусмотренных ч. 1 ст. 210-1, в особый период – влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 25 500 грн). На должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 2 000 до 2 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 51 000 грн).

Когда за неявку по повестке могут не оштрафовать

В соответствии с ч. 7 ст. 38 КУоАП, административное взыскание за совершение в особый период правонарушений может быть наложено в течение 3 месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Отмечу, что длящееся правонарушение – это проступок, связанный с длительным, непрерывным невыполнением обязанностей, предусмотренных законом.

То есть длящиеся правонарушения характеризуются тем, что лицо, совершившее какие-то определенные действия или бездействие, находится в дальнейшем в состоянии непрерывного продолжения этих действий (бездействия).

Эти действия непрерывно нарушают закон в течение какого-то времени. Иногда такое состояние продолжается значительное время, и все это время виновный непрерывно совершает правонарушение в виде невыполнения возложенных на него обязанностей.

Оштрафовать за неявку по повестке могут в течение трех месяцев с момента, когда это нарушение обнаружили (Getty Images)

Продолжающееся правонарушение прекращается только в случае устранения состояния, при котором объективно существует эта обязанность, выполнением обязанности соответствующим субъектом или прекращением действия соответствующей нормы закона.

Можно сделать вывод, что админправонарушение за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации не носит характера длящегося, поскольку законодательство в сфере воинской обязанности и мобилизации устанавливает четкие сроки для выполнения гражданами Украины воинской обязанности.

В частности:

пребывание на воинском учете;

получение военно-учетного документа;

уточнения своих учетных данных;

явки в установленный срок по повестке ТЦК и СП и тому подобное.

Такие правонарушения исчерпывается фактом несовершения лицом определенных действий или неприбытия в определенное место в определенные дату и время.

Какие решения выносят суды

В пользу этого тезиса свидетельствует вывод VIII апелляционного административного суда(Постановление от 05.12.2024 г. по делу № 439/1753/24 (№ в ЕГРСР 123556155).

По результатам рассмотрения дела об админправонарушении суд отметил, что по положениям п. 7 ст. 247 КУоАП производство по делу об админправонарушении не может быть начато, а начатое – подлежит закрытию, если на момент рассмотрения дела об административном правонарушении истекли сроки, предусмотренные ст. 38 КУоАП.

На момент вынесения обжалованного постановления истекли сроки привлечения к админответственности, поэтому обжалованное истцом постановление подлежит отмене.

Однако, в постановлении VIII апелляционного административного суда (от 26.11.2024 г. по делу №127/29509/24 (№ в ЕГРСР 123343645) суд по результатам рассмотрения правомерности постановления о привлечении к админответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП пришел к выводу, что предельный срок для сверки персональных данных с учетными данными в ТЦК и СП истек 18 июля 2024 года.

Разноплановые приговоры подтверждают неоднозначную судебную практику относительно длящихся правонарушений и сроков привлечения к ответственности (Getty Images)

Согласно материалам дела, мужчину взяли на воинский учет как военнообязанного только 20 августа 2024 года. Таким образом, он совершил длящееся правонарушение 12 августа того же года, когда самостоятельно прибыл в ТЦК и СП для постановки на учет.

После выявления нарушения работники ТЦК составили протокол, поэтому сроки для привлечения к админответственности за нарушение правил воинского учета не были нарушены.

На примере этих двух приговоров суда можем констатировать, что в настоящее время сложилась неоднозначная судебная практика по отнесению административного правонарушения к длящимся, и, как следствие, определение начала отсчета трех месячного срока со дня его обнаружения и возможность привлечения лица к ответственности.

Но к все же админответственности за нарушение правил воинского учета могут быть привлечены призывники, военнообязанные, резервисты исключительно в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

В противном случае производство по делу об админправонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию на основании положений п.7 ст. 247 КУоАП. То есть, по истечении указанного срока привлечь лицо к административной ответственности невозможно.

Также обращаю внимание, что законодательством об уголовной ответственности предусмотрен ряд статей, которыми закреплены виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации. Так, самая распространенная – ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу.

Это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если со дня совершения им уголовного преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло десять лет (ст. 49 Уголовного кодекса Украины).

Могут ли ТЦК штрафовать заочно

На практике в основном дело об этом рассматривается при надлежащем уведомлении человека, которого намерены привлечь к ответственности, в случае составления протокола об админправонарушении, хотя здесь важен фактор соблюдения требований закона относительно уведомления, а явка лица не обязательна.

В то же время, по предписаниям статьи 258 КУоАП в случае совершения в особый период админправонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 этого Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции, в том числе ТЦК, протокол не составляется, то в этом случае человека могут привлечь к ответственности без составления прокола, а значит – без его участия.