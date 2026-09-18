Когда неявка адвоката является основанием для дисциплинарной ответственности: объяснение ВКДКА

Неявка адвоката в суд сама по себе не означает дисциплинарного проступка. В то же время, систематические неявки и необоснованные ходатайства о переносе заседаний могут стать основанием для проверки действий защитника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью временно исполняющего обязанности главы Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрея Месяца "Судебно-юридической газете".
По словам Месяца, систематические неявки адвоката без уважительных причин, как и необоснованные ходатайства об отложении заседаний, могут свидетельствовать о нарушении требований адвокатской этики и профессиональных обязанностей.
Месяц отметил, что оцениваться могут и другие действия адвоката, которые без достаточных оснований приводят к затягиванию рассмотрения дела. По его словам, при наличии состава дисциплинарного проступка такое поведение может стать основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
По словам Месяца, систематичность таких случаев имеет существенное значение при оценке поведения адвоката.
"Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определенной модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям", - отметил он.
При этом учитываются количество таких случаев, причины, последствия для рассмотрения дела и поведение адвоката в целом.
Участие адвоката в другом судебном процессе может быть уважительной причиной для неявки, однако не является основанием для переноса заседания.
"Участие адвоката в другом судебном процессе или процессуального действия может быть уважительной причиной для неявки, если такая занятость реальна и подтверждена надлежащими доказательствами", - сказал Месяц.
В то же время только указание на участие в другом деле не является безусловным основанием для отложения заседания.
Вопрос дисциплинарной ответственности адвокатов недавно встал в уголовном производстве в отношении врачей одесской клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской.
10 и 11 сентября Киевский районный суд Одессы не смог продолжить рассмотрение дела после того, как адвокаты Русакова в очередной раз ходатайствовали о переносе заседания из-за участия в других судебных процессах.
Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал приведенные причины неуважительными и сообщил, что направит соответствующее постановление в КГКА для решения вопроса дисциплинарной ответственности защитников.
Судебное разбирательство дела длится более девяти месяцев. За это время более десятка заседаний были отложены или не состоялись после неявок или процессуальных ходатайств стороны защиты.
Суд находится на стадии исследования доказательств и должен перейти к заслушиванию медицинского эксперта.