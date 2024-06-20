Когда могут мобилизовать в ВСУ мужчин моложе 25 лет: все условия

Когда могут мобилизовать мужчину в возрасте до 25 лет

Мобилизовать мужчину младше 25 лет могут только в отдельных случаях, говорит Катерина Анищенко. Во-первых, мобилизовать могут, когда человек до 25 лет сам добровольно написал заявление о своей мобилизации, или заключил контракт.

Во-вторых, когда мужчина был офицером запаса, то есть раньше оканчивал военную кафедру в высшем учебном заведении. Даже если он не достиг 25-летнего возраста, то все равно подлежит мобилизации, говорит адвокат.

"Этот пункт не является новинкой, такая норма уже была в законе в целом всегда. Есть приговоры суда за прошлый год, когда, например, мужчину привлекли к ответственности – лишение свободы на три года офицера запаса. Ему было на тот момент 24 года, он отказался идти служить, и при этом у него была военная кафедра за плечами", – объясняет Анищенко.

Также подлежат обязательной мобилизации военнообязанные, прошедшие когда-то срочную службу и на данный момент находящиеся в запасе.

Если вручают повестку тем, кто младше 25 лет: алгоритм действий

Когда представители ТЦК и СП вручают повестку мужчине-младшему 25 лет – какой должен быть алгоритм действий в таких случаях?

Если у мужчины нет военной кафедры за плечами, если он раньше не проходил срочную службу, не заключал контракт с каким-либо из вооруженных формирований, то он получает повестку и идет обновлять свои данные, но его не должны мобилизовать, говорит специалист.

"На основании того, что он не достиг 25-летнего возраста, его не должны мобилизовать. Делаю все же ударение на "не должны", потому что у меня в работе есть кейс, когда 22-летнего парня мобилизовали. И недавно также на Закарпатье случилась аналогичная ситуация с еще одним 23-летним парнем", – отмечает адвокат.

Обратите внимание. Отказ от повестки не освобождает от ответственности. В законе предусмотрено, что мужчины от 18 до 60 лет – все они должны обновить свои военно-учетные данные. Независимо от того, есть ли отсрочка, есть ли бронирование.