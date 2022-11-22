Когда Николаевский порт сможет присоединиться к зерновой сделке: ответ Кима
Николаевский порт сможет стать частью "зернового корридора" только после освобождения Кинбурнской косы от российских войск.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Задержка за тем, что продолжается деоккупация Херсонской области, а также Николаевской - там где Кинбурнская коса… Географически наши корабли должны проплывать в километре от Кинбурнской косы, что опасно. Когда там не будет артиллерия доставать, это будет очень актуальным вопросом. Мы готовимся", – заявил глава Николаевской ОВА.
Ранее Ким заявил, что украинским военным осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область от российских захватчиков.
Напомним, ранее Ким сообщал, что украинские бойцы освободили всю территорию Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.
Военно-политический эксперт заявлял, что освобождение косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.
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