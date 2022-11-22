Когда Николаевский порт сможет присоединиться к зерновой сделке: ответ Кима

Фото: Ким назвал условие, когда Николаевский порт сможет присоединиться к зерновой сделке (Getty Images)

Николаевский порт сможет стать частью "зернового корридора" только после освобождения Кинбурнской косы от российских войск.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.