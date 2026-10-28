Когда в Конотопе вернут свет: в "Укрэнерго" дали прогноз

Электроснабжение в Конотопе могут возобновить уже к концу суток, но подача напряжения в сети будет происходить поочередно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Ожидается, что уже до конца суток удастся возобновить электроснабжение всех потребителей. Однако, на первом этапе, из-за ограничения сети подача напряжения будет происходить поочередно", - говорится в заявлении.
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и принимают дополнительные меры для скорейшего возвращения света местным жителям.
Отмечается, что совместно координируют действия представители "Укрэнерго", Минэнерго, руководство Сумской ОВА, городской голова Конотопа и руководство облэнерго.
"Последствия обстрела требуют сложных технических решений. В то же время есть четкое понимание необходимых шагов, а все привлеченные службы сосредоточены на их скорейшей реализации", - подчеркнули в компании.
Напомним, в Конотопе Сумской области уже пятые сутки подряд наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Часть объектов претерпела значительные разрушения. В то же время, для стабильной работы критической инфраструктуры города срочно нужны запасы дизельного топлива, необходимого для генераторов и пунктов несокрушимости.
Отметим, сегодня премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" безотлагательно выяснить причины ситуации и принять меры по скорейшему возобновлению электроснабжения в Конотопе.