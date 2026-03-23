Когда киевлянам отключат отопление: в КГГА назвали точную дату

В Киеве начнут выключать отопление уже 24 марта. Завершение сезона объясняют потеплением и необходимостью экономии энергоносителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления", - отметили в администрации.
Отключение отопления в жилых домах начнется уже завтра.
В то же время учреждения социальной сферы - больницы, роддома, школы и детские сады - будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.
В Украине отопительный сезон не имеет фиксированных дат завершения - решение принимают местные органы власти в зависимости от погодных условий. Обычно основанием является стабильное повышение среднесуточной температуры выше +8°C.
В ряде городов отопление уже выключили или планируют выключить в ближайшие дни:
Днепр - 20 марта;
Кривой Рог - 23 марта;
Херсон - 23 марта;
Николаев - с 24 марта.
Также в Луцке исполком принял решение о завершении отопительного сезона.