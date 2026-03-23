Когда киевлянам отключат отопление: в КГГА назвали точную дату

16:18 23.03.2026 Пн
1 мин
Отопление будут выключать постепенно, начиная с жилых домов
aimg Мария Науменко
фото: отопительный сезон в Киеве завершится раньше (Getty Images)

В Киеве начнут выключать отопление уже 24 марта. Завершение сезона объясняют потеплением и необходимостью экономии энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Читайте также: Киев снова не защитил план устойчивости: Кабмин дал время до апреля и предлагает помощь

"Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления", - отметили в администрации.

Отключение отопления в жилых домах начнется уже завтра.

В то же время учреждения социальной сферы - больницы, роддома, школы и детские сады - будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.

В каких городах Украины уже завершают отопительный сезон

В Украине отопительный сезон не имеет фиксированных дат завершения - решение принимают местные органы власти в зависимости от погодных условий. Обычно основанием является стабильное повышение среднесуточной температуры выше +8°C.

В ряде городов отопление уже выключили или планируют выключить в ближайшие дни:

  • Днепр - 20 марта;

  • Кривой Рог - 23 марта;

  • Херсон - 23 марта;

  • Николаев - с 24 марта.

Также в Луцке исполком принял решение о завершении отопительного сезона.

