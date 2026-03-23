Когда киевлянам отключат отопление: в КГГА назвали точную дату

"Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления", - отметили в администрации.

Отключение отопления в жилых домах начнется уже завтра.

В то же время учреждения социальной сферы - больницы, роддома, школы и детские сады - будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.

В каких городах Украины уже завершают отопительный сезон

В Украине отопительный сезон не имеет фиксированных дат завершения - решение принимают местные органы власти в зависимости от погодных условий. Обычно основанием является стабильное повышение среднесуточной температуры выше +8°C.