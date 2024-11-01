Когда и как можно получить "тысячу Зеленского": пошаговая инструкция

Открыть карту для денежной помощи

"Тысячу Зеленского" украинцы могут получить на карточку "Национальный кэшбек". Для этого нужно открыть ее в приложении "Дия", выполнив следующие шаги:

открыть приложение "Дия"

выбрать раздел "Национальный кэшбек"

выбрать пункт "Открыть карту для выплат"

"Дия" предложит выбрать один из банков, чтобы открыть карту.

Также можно сначала открыть карту самостоятельно в банке, а затем подвязать ее к "Дие". Если вы уже открыли карту "Национальный кэшбек", вам ничего больше не нужно делать. После того, как программа заработает, деньги автоматически будут зачислены на ваш счет.

Денежную помощь сможет получить любой украинец. Денеьги для детей будут зачислены на счета родителей.

Куда и как можно потратить "тысячу Зеленского"

Денежную помощь от государства, которую зачислят на карточку "Национальный кэшбек", можно будет потратить в течение 2025 года. Однако следует помнить, что эти деньги можно будет потратить только на определенные товары и услуги: