Израиль установил в Киеве систему оповещения: тестирование пройдет в мае
Израиль планирует опробовать систему предупреждения о воздушных тревогах в Киеве в следующем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla.
В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины.
Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.
По данным издания, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.
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