Когда G7 согласует условия кредита Украине на 50 млрд долларов: прогноз главы Минфина США

Она рассказала, что переговоры министров финансов "Большой семерки" в Бразилии насчет кредита для Украины были конструктивными. В частности, обсуждалось требование США предоставить гарантии того, что активы РФ останутся замороженными в течение более длительного периода времени.

"У нас здесь были конструктивные переговоры. И мы тесно сотрудничаем, чтобы попытаться продвинуть это дело. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения того, что мы сможем сделать это (согласовать условия кредита - ред.), вероятно, к октябрю", - отметила чиновница.

По словам Йеллен, США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени, чтобы доходы от них могли погасить кредит до достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Нам нужны гарантии того, что американские налогоплательщики не будут платить по этим кредитам. И мы хотим убедиться, что бюджетных экспертов удовлетворит тот факт, что эти активы станут источником погашения этих кредитов", - добавила Йеллен.

Она рассказала, что сейчас Евросоюз рассматривает несколько альтернатив, как заморозить российские активы на более долгий срок, чем шесть месяцев. По состоянию на сейчас санкции блок продлевает каждые полгода.