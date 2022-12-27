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Когда ЕС оценит шаги Украины на пути к евроинтеграции: ответ Стефанишиной

Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В начале марта следующего года Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны на пути в ЕС, тогда же ориентировочно начнется подготовка к переговорам.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"Все, что можно было сделать по этим семи рекомендациям до конца года, все, что требовало политического консенсуса, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов", - отметила Стефанишина.

По ее словам, очень важно, что 15 декабря Евросоюз по запросу украинской стороны согласился провести раннюю оценку этих рекомендаций, потому что прогресс динамичен, и Украина не готова ждать еще год.

"Мы рассчитываем, что в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и готовиться к началу переговоров (о вступлении в ЕС – ред.)", - заявила вице-премьер.

Ранее Стефанишина заявила, что все 30 страны-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина имеет амбициозную цель приобрести статус полноценного члена Европейского союза уже через два года.

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ЕвросоюзОльга Стефанишина