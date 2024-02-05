ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС подготовили полный драфт программы о 50 млрд евро для Украины, - Свириденко

Киев, Понедельник 05 февраля 2024 20:10
UA EN RU
В ЕС подготовили полный драфт программы о 50 млрд евро для Украины, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер, министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Евросоюзе подготовили полный драфт программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят 50 млрд евро. Сейчас обсуждается утверждение текста.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Полный драфт программы (Ukraine Facility - ред.) уже готов, и сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению", - рассказала Свириденко.

По ее словам, план включает 144 показателя, 45 из которых Украина хочет достичь в 2024 году.

При этом реализация средств будет проходить по трем компонентам:

  • 39 млрд евро - прямая поддержка бюджета;
  • 8 млрд евро - техническая поддержка;
  • 3 млрд евро - покрытие процентов по кредитам в рамках программы.

В 2024 году наша страна рассчитывает получить первые 18 млрд евро.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза в ходе саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Передача средств будет происходить в рамках программы Ukraine Facility. Также наша страна обязывается выполнить ряд структурных изменений для того, чтобы деньги продолжали поступать.

Для того, чтобы программа вступила в силу, ее еще должны утвердить ведомства ЕС.

Украина рассчитывает получить первые средства уже в марте 2024 года, заявляла недавно Свириденко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Министерство экономики Юлия Свириденко Помощь Украине
NEWS
Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина
Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом